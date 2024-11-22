Вест Хэм в прошлом году отказался от приобретения экс-игрока Лестера

Несмотря на то, что Кирнан Дьюсбери-Холл сыграл десять матчей в этом сезоне. Полузащитник "Челси" не выходил в стартовом составе в пяти из последних шести матчей чемпионата. Как результат, клубы изучают его доступность и могут сделать шаг в январском трансфере, то ли на правах аренды, то ли на постоянной основе. Мик Браун, который работал старшим скаутом в "Вест Хэме", пока не ушел оттуда вместе с Дэвидом Мойесом в июне и до сих пор имеет там очень хорошие связи, рассказал Football Insider, что именно он рекомендовал "молотобойцам" подписать этого игрока в прошлом году.

"Я считал, что он был очень впечатляющим, когда играл в "Лестере", и я думаю, что он был бы очень хорошим подписанием для клуба. Он также был бы доступен, если бы они пошли за ним. Он может двигаться с мячом, может отдать хороший пас, имеет хороший удар, он может делать все понемногу. Это те аспекты, которых, по моему мнению, все еще не хватает "Вест Хэму". Но они отмахнулись от этой идеи, знаете. Идея была отклонена, насколько я знаю", - заявил Браун.

Напомним, что Кирнан Дьюсбери-Холл летом перешел из "Лестера" в "Челси" по сделке стоимостью 30 млн фунтов стерлингов.