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Главный тренер Ливерпуля оценил состояние ключевого игрока перед следующим матчем команды в АПЛ

Англия

Игрок не выходил на поле с октября

Главный тренер Ливерпуля оценил состояние ключевого игрока перед следующим матчем команды в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал восстановление вратаря команды Алиссона после травмы, которую он получил в начале октября в матче против "Кристал Пэлас" в АПЛ.

"Мы осторожны со всеми игроками, особенно в тех случаях, когда дело доходит до мышечных травм. Алиссон вернулся к индивидуальным упражнениям с тренером вратарей, он пока что не тренируется с основной группой, но мы ожидаем, что он вернется вскоре".

"Ему становится лучше. Но я не думаю, что он будет готов к матчу против "Саутгемптона" в воскресенье", — добавил Слот.

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Вероятно, что Алиссон также пропустит следующий матч Лиги чемпионов против мадридского "Реала" в среду, 27-го ноября, если он не успеет полноценно восстановиться от повреждения на этой неделе.

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Ливерпуль Алиссон Бекер Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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