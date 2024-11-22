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Главный тренер Ливерпуля оценил состояние ключевого игрока перед следующим матчем команды в АПЛ
Игрок не выходил на поле с октября
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал восстановление вратаря команды Алиссона после травмы, которую он получил в начале октября в матче против "Кристал Пэлас" в АПЛ.
"Мы осторожны со всеми игроками, особенно в тех случаях, когда дело доходит до мышечных травм. Алиссон вернулся к индивидуальным упражнениям с тренером вратарей, он пока что не тренируется с основной группой, но мы ожидаем, что он вернется вскоре".
"Ему становится лучше. Но я не думаю, что он будет готов к матчу против "Саутгемптона" в воскресенье", — добавил Слот.
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Вероятно, что Алиссон также пропустит следующий матч Лиги чемпионов против мадридского "Реала" в среду, 27-го ноября, если он не успеет полноценно восстановиться от повреждения на этой неделе.
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