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"Верю, что у меня получится". Родри рассказал о процессе и сроках своего восстановления
Уже весной может вернуться в строй
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри Эрнандес рассказал о своем восстановлении после разрыва крестообразных связок колена.
"Я тренируюсь едва ли не больше, чем если бы был в форме. Каждый день я трачу от четырех до пяти часов. Мне сделали операцию, и на третий день я уже работал над своим коленом, не теряя времени. Я планирую вернуться в марте или апреле.
Хочу закончить этот сезон и не дать ему ускользнуть. Каждый год кажется все длиннее, и я верю, что у меня все получится. Думаю, приму участие в Лиге наций и Клубном чемпионате мира", - приводит слова испанца Cadena SER.
Ранее сообщалось, что Родри может пропустить весь остаток сезона 2024/25.
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