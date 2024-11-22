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Известный украинский производитель алкогольных напитков стал партнером команды Миколенко
Украинский бренд продолжает захватывать английский футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" объявил о новом многолетнем партнерстве с ведущим украинским водочным брендом Nemiroff. Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте и в соцсетях.
"Благодаря партнерству с Nemiroff "Эвертон" сможет взаимодействовать с болельщиками "Эвертона" с помощью эксклюзивных и захватывающих впечатлений. Компания получит выгоду от размещения рекламы возле футбольного поля на "Гудисон Парк" и на больших экранах стадиона", – говорится в заявлении "Эвертона".
???? Welcoming Nemiroff Vodka to the team as our new Premium Vodka Partner. The Spirit of the Blues meets a bold new flavour! ????— Everton (@Everton) November 22, 2024
⚽️ 'Cheering on! That's My Spirit'
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Напомним, что ранее Nemiroff стал официальным партнером "Астон Виллы" и "Вест Хэма".
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