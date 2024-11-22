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Известный украинский производитель алкогольных напитков стал партнером команды Миколенко

Англия

Украинский бренд продолжает захватывать английский футбол

Известный украинский производитель алкогольных напитков стал партнером команды Миколенко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" объявил о новом многолетнем партнерстве с ведущим украинским водочным брендом Nemiroff. Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте и в соцсетях.

"Благодаря партнерству с Nemiroff "Эвертон" сможет взаимодействовать с болельщиками "Эвертона" с помощью эксклюзивных и захватывающих впечатлений. Компания получит выгоду от размещения рекламы возле футбольного поля на "Гудисон Парк" и на больших экранах стадиона", – говорится в заявлении "Эвертона".

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Напомним, что ранее Nemiroff стал официальным партнером "Астон Виллы" и "Вест Хэма".

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Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
Everton FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.11.2024 в 14:00
Круто! Горілка рекламує та підтримує спорт)))
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.11.2024 в 14:00
Круто! Горілка рекламує та підтримує спорт)))
Ответить
0
0

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