Известный украинский производитель алкогольных напитков стал партнером команды Миколенко

"Эвертон" объявил о новом многолетнем партнерстве с ведущим украинским водочным брендом Nemiroff. Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте и в соцсетях.

"Благодаря партнерству с Nemiroff "Эвертон" сможет взаимодействовать с болельщиками "Эвертона" с помощью эксклюзивных и захватывающих впечатлений. Компания получит выгоду от размещения рекламы возле футбольного поля на "Гудисон Парк" и на больших экранах стадиона", – говорится в заявлении "Эвертона".

???? Welcoming Nemiroff Vodka to the team as our new Premium Vodka Partner. The Spirit of the Blues meets a bold new flavour! ????



⚽️ 'Cheering on! That's My Spirit' — Everton (@Everton) November 22, 2024

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Напомним, что ранее Nemiroff стал официальным партнером "Астон Виллы" и "Вест Хэма".