Арне Слот рассказал о физическом состоянии травмированных игроков команды

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал на своей пресс-конференции перед игрой с "Саутгемптоном" о физическом состоянии травмированных игроков, которые находятся в лазарете команды.

"С Вирджилом все в порядке, сегодня он будет тренироваться с командой. Трент еще не работал с нами после травмы. Мы ожидаем, что он вернется в ближайшее время. Харви Эллиотт отсутствовал в течение нескольких недель, но теперь он с нами снова. Жота все еще тренируется индивидуально, как и Федерико Кьеза, который сегодня, возможно, сможет присоединиться к основной сессии".

"Ожидается, что все игроки вернутся на поле в течение нескольких недель. Но я не думаю, что Алиссон и Диогу Жота будут готовы к матчу с "Реалом". С Трентом ситуация 50 на 50", — добавил Слот.