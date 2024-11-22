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Арне Слот рассказал о физическом состоянии травмированных игроков команды
Наставник Ливерпуля назвал игроков, которые могут вернуться на поле в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал на своей пресс-конференции перед игрой с "Саутгемптоном" о физическом состоянии травмированных игроков, которые находятся в лазарете команды.
"С Вирджилом все в порядке, сегодня он будет тренироваться с командой. Трент еще не работал с нами после травмы. Мы ожидаем, что он вернется в ближайшее время. Харви Эллиотт отсутствовал в течение нескольких недель, но теперь он с нами снова. Жота все еще тренируется индивидуально, как и Федерико Кьеза, который сегодня, возможно, сможет присоединиться к основной сессии".
"Ожидается, что все игроки вернутся на поле в течение нескольких недель. Но я не думаю, что Алиссон и Диогу Жота будут готовы к матчу с "Реалом". С Трентом ситуация 50 на 50", — добавил Слот.
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Добавим, что свой следующий матч "Ливерпуль" проведет в это воскресенье, 24-го ноября против "Саутгемптона" в чемпионате Англии. Команда Арне Слота на данный момент является лидером турнирной таблицы АПЛ с 28 очками после 11-ти туров.
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