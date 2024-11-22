Английская Премьер-лига внесла коррективы в правила относительно спонсорских соглашений. Что известно?

Изменения в правилах касаются выводов Арбитражного трибунала, который рассматривал юридический иск "Манчестер Сити" относительно системы сделок с ассоциированными сторонами (АПП) в начале этого года.

"Премьер-лига провела детальные консультации с клубами, опираясь на многочисленные выводы ведущих независимых юридических экспертов, для разработки изменений в правила, которые учитывают необходимые поправки в систему. Цель правил АПП — гарантировать, что клубы не могут получать выгоду от коммерческих сделок или снижения расходов, которые не соответствуют справедливой рыночной стоимости (FMV), благодаря отношениям со связанными сторонами. Эти правила были введены для создания надежного механизма защиты финансовой стабильности, честности и конкурентного баланса Лиги", — говорится в официальном заявлении АПЛ.

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Напомним, что АПЛ была вынуждена пересмотреть правила, поскольку ранее "Манчестер Сити" обвинил Премьер-лигу в неправильности итогов судебного разбирательства, связанного с правилами заключения коммерческих сделок.