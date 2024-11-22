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Экс-тренер Челси согласился возглавить клуб из Чемпионшипа
Скоро состоится официальное объявление
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Источники Football Insider сообщают, что Фрэнк Лампард согласился стать новым главным тренером "Ковентри Сити".
Известно, что 46-летний Фрэнк Лампард был главным претендентом на эту должность. Стороны договорились о подписании долгосрочного соглашения после того, как "небесно-голубые" уволили Марка Робинса в начале этого месяца. Ожидается, что официальное объявление о назначении Лэмпарда состоится уже после 23-го ноября, когда "Ковентри" проведет домашнюю игру с "Шеффилд Юнайтед".
Считается, что руководство "Ковентри", которое сейчас находится на 17-м месте в турнирной таблице, не хотело, чтобы первый матч Лампарда состоялся против "Шеффилд Юнайтед", которые занимают второе место в Чемпионшипе.
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Напомним, что ранее Фрэнк Лампард работал в Чемпионшипе с "Дерби", выведя их в финал плей-офф в сезоне 2018/19, где они потерпели поражение от "Астон Виллы".
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