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"Не все могут выиграть чемпионство четыре раза подряд". Гвардиола - о новом контракте с Манчестер Сити

Англия

Пеп за словом в карман не полезет

"Не все могут выиграть чемпионство четыре раза подряд". Гвардиола - о новом контракте с Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Недавно "Манчестер Сити" официально объявил о том, что Жузеп Гвардиола подписал новый контракт с клубом до 2027 года. 53-летний испанский специалист решил остаться в Манчестере, несмотря на неутешительные результаты команды в последних четырех матчах.

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Во время своей пресс-конференции накануне следующего матча с "Тоттенхэмом" в АПЛ, Гвардиола отреагировал на подписание нового контракта с клубом, отметив главную разницу между его и другими командами.

"Вы можете проиграть четыре матча подряд, и в то же время вы можете добыть четыре подряд титула АПЛ. А разница лишь в том, что большинство команд могут проиграть четыре игры подряд в разных турнирах, но только одна команда в истории выиграла четыре чемпионства Англии подряд", — сказал испанец.

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Добавим, что "Манчестер Сити" на данный момент занимает вторую строчку в чемпионате Англии, набрав 23 зачетных балла, отставая от лидера чемпионата — "Ливерпуля" — на пять очков.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
HaytersTV
Опубликовал: Андрей Журба
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