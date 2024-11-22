"Не все могут выиграть чемпионство четыре раза подряд". Гвардиола - о новом контракте с Манчестер Сити

Недавно "Манчестер Сити" официально объявил о том, что Жузеп Гвардиола подписал новый контракт с клубом до 2027 года. 53-летний испанский специалист решил остаться в Манчестере, несмотря на неутешительные результаты команды в последних четырех матчах.

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Во время своей пресс-конференции накануне следующего матча с "Тоттенхэмом" в АПЛ, Гвардиола отреагировал на подписание нового контракта с клубом, отметив главную разницу между его и другими командами.

"Вы можете проиграть четыре матча подряд, и в то же время вы можете добыть четыре подряд титула АПЛ. А разница лишь в том, что большинство команд могут проиграть четыре игры подряд в разных турнирах, но только одна команда в истории выиграла четыре чемпионства Англии подряд", — сказал испанец.

Pep Guardiola on FIRE after signing contract extension:



"The difference is most teams are able to lose four games in a row in different competitions but just one team has won four PLs in a row." ????



???? https://t.co/qAwpIaiGCz pic.twitter.com/ImF1WtiLhP — Hayters TV (@HaytersTV) November 22, 2024

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Добавим, что "Манчестер Сити" на данный момент занимает вторую строчку в чемпионате Англии, набрав 23 зачетных балла, отставая от лидера чемпионата — "Ливерпуля" — на пять очков.