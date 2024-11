"Не все могут выиграть чемпионство четыре раза подряд". Гвардиола - о новом контракте с Манчестер Сити

Недавно "Манчестер Сити" официально объявил о том, что Жузеп Гвардиола подписал новый контракт с клубом до 2027 года. 53-летний испанский специалист решил остаться в Манчестере, несмотря на неутешительные результаты команды в последних четырех матчах.

Во время своей пресс-конференции накануне следующего матча с "Тоттенхэмом" в АПЛ, Гвардиола отреагировал на подписание нового контракта с клубом, отметив главную разницу между его и другими командами.

Pep Guardiola on FIRE after signing contract extension:



"The difference is most teams are able to lose four games in a row in different competitions but just one team has won four PLs in a row." ????



