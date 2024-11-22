Гвардиола подтвердил, что ключевой полузащитник Манчестер Сити получил травму и будет отсутствовать почти месяц

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о травмированных игроках команды перед следующим матчем его команды против "Тоттенхэма", который состоится в субботу 23-го ноября.

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"Джон Стоунз тренировался, с ним все в порядке, Мануэль Аканджи также тренировался с командой. Нейтан Аке возвращается к работе. Недавно у нас не было ни одного здорового защитника, а теперь их у нас сразу трое. Рубен Диаш выбыл, но мы надеемся, что он также скоро вернется", — сказал Гвардиола.

Пеп Гвардиола также подтвердил, что Матео Ковачич получил серьезную травму и будет отсутствовать в течение 3-4 недель.

PEP ???? (On Kovacic injury) It will be a while [until he's back]. Three weeks or a month. pic.twitter.com/roNSZsrSyQ — Manchester City (@ManCity) November 22, 2024

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Напомним, что в этом сезоне 30-летний Матео Ковачич провел 15 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забив три гола.