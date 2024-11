Гвардиола подтвердил, что ключевой полузащитник Манчестер Сити получил травму и будет отсутствовать почти месяц

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о травмированных игроках команды перед следующим матчем его команды против "Тоттенхэма", который состоится в субботу 23-го ноября.

Пеп Гвардиола также подтвердил, что Матео Ковачич получил серьезную травму и будет отсутствовать в течение 3-4 недель.

PEP ???? (On Kovacic injury) It will be a while [until he's back]. Three weeks or a month. pic.twitter.com/roNSZsrSyQ