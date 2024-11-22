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Тренер Челси - о матче против своей бывшей команды: Нам нужно что-то придумать

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Мареска выступил на пресс-конференции

Тренер Челси - о матче против своей бывшей команды: Нам нужно что-то придумать

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался накануне матча против своей бывшей команды - ФК "Лестер".

"Я очень волнуюсь и одновременно благодарен "Лестеру" - у нас был фантастический прошлый сезон. Я продолжаю общаться со многими людьми из этого клуба.

Но нас ждет тяжелая игра. Не надо смотреть на турнирную таблицу. Любая команда отдает все силы на футбольном поле. Они хорошо знают нас. Возможно, лучше, чем мы. Нам нужно что-то придумать накануне поединка с "Лестером". Нам нужно сделать то, чего они от нас не будут ожидать", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Лестер" - "Челси" состоится 23 ноября в 14:30 по киевскому времени.

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Источник:
Сhelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
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