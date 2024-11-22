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Ключевой защитник Арсенала будет отсутствовать в течение нескольких месяцев. Что случилось?

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Микель Артета подтвердил неутешительные новости

Ключевой защитник Арсенала будет отсутствовать в течение нескольких месяцев. Что случилось?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета подтвердил информацию относительно проблем со здоровьем у Бена Уайта, который теперь пропустит несколько месяцев. Недавно игрок был прооперирован.

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"Бен выбыл на несколько месяцев. У него были разные проблемы, каждый раз что-то новое. Ситуация не улучшалась, поэтому дело дошло до того, что нам нужно было принять важное решение, чтобы защитить своего игрока. К сожалению, это займет несколько месяцев", — сказал Артета.

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В этом сезоне Бен Уайт принял участие в 12 матчах за "Арсенал" отметившись одной голевой передачей. В течении последних трех сезонов англичанин является ключевым игроком команды Микеля Артеты.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Бен Уайт
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Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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