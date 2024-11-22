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Ключевой защитник Тоттенхэма пропустит матч против Манчестер Сити

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Аргентинский футболист получил рецидив травмы стопы

Ключевой защитник Тоттенхэма пропустит матч против Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро пропустит матч 12-го тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

"Ромеро не сможет принять участие в завтрашней игре. Мы надеемся, что он вернется к нам на следующей неделе", - сказал главный тренер "шпор" Анге Постекоглу.

Аргентинский футболист получил рецидив травмы стопы, которую получил еще в начале ноября во время игры против "Астон Виллы".

Напомним, что матч между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" состоится завтра, 23 ноября в 19:30 по Киеву.

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Источник:
Тottenham
Опубликовал: Екатерина Власова
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