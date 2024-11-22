Ключевой защитник Тоттенхэма пропустит матч против Манчестер Сити

Центральный защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро пропустит матч 12-го тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

"Ромеро не сможет принять участие в завтрашней игре. Мы надеемся, что он вернется к нам на следующей неделе", - сказал главный тренер "шпор" Анге Постекоглу.

Аргентинский футболист получил рецидив травмы стопы, которую получил еще в начале ноября во время игры против "Астон Виллы".

Напомним, что матч между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" состоится завтра, 23 ноября в 19:30 по Киеву.