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Ньюкасл и Бавария следят за 18-летним талантом дортмундской Боруссии

Англия

Молодому нападающему пророчат успешное будущее

Ньюкасл и Бавария следят за 18-летним талантом дортмундской Боруссии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский "Ньюкасл" вместе с мюнхенской "Баварией" следят за 18-летним талантом дортмундской "Боруссии"

Источники FootballTransfers сообщают, что 18-летний Жюльен Дюранвиль, который является одним из самых перспективных игроков Европы, может оказаться в "Ньюкасле". "Бавария" тоже проявляет интерес к молодому игроку, поскольку именно под руководством Венсана Компани он дебютировал в профессиональном футболе за бельгийский "Андерлехт".

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Жюльен Дюранвиль присоединился к "Боруссии" в начале 2023 года, но его игровое время в немецком клубе довольно ограничено из-за постоянных проблем с травмами. Значительную часть этого сезона игрок пропустил из-за мышечного дискомфорта.Но, несмотря на это, "Ньюкасл" и "Бавария" считают, что его потенциал стоит риска.

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В этом сезоне 18-летний Жюльен Дюранвиль принял участие в трех матчах за дортмундскую "Боруссию", отметившись одним голом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8,5 миллионов евро.

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Источник:
FootballTransfers
Опубликовал: Андрей Журба
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