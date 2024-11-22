Эрлинг Холанд назвал наставника Ман Сити лучшим тренером в мире

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не скрывает свое восхищение наставником "горожан" Пепом Гвардиолой.

"Пеп Гвардиола - лучший наставник в мире и, возможно, лучший, который когда-либо существовал на Земле. Я многого от него ожидал, и он каждую секунду оправдывает мои ожидания. Я чрезвычайно счастлив!", - сказал игрок.

Напомним, что 21 ноября "Манчестер Сити" официально объявил о том, что Гвардиола подписал новый контракт с клубом до 2027 года.