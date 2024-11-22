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Эрлинг Холанд назвал наставника Ман Сити лучшим тренером в мире

Англия

Пеп каждую секунду оправдывает мои ожидания (с)

Эрлинг Холанд назвал наставника Ман Сити лучшим тренером в мире

Getty Images / Global Images Ukraine

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Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не скрывает свое восхищение наставником "горожан" Пепом Гвардиолой.

"Пеп Гвардиола - лучший наставник в мире и, возможно, лучший, который когда-либо существовал на Земле. Я многого от него ожидал, и он каждую секунду оправдывает мои ожидания. Я чрезвычайно счастлив!", - сказал игрок.

Напомним, что 21 ноября "Манчестер Сити" официально объявил о том, что Гвардиола подписал новый контракт с клубом до 2027 года.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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