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Лестер – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Неоднозначный Стив Купер в поисках фанатской любви

Лестер – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главная тема для всех болельщик "Лестера" с начала сезона — это фигура главного наставника. Одни утверждают, что назначение получилось неудачным и нужно что-то менять, а другие показывают на турнирную таблицу, где команда на 15-й строчке и говорят, что стоит закрыть рот и дать время новому наставнику.

Каждый по-своему прав и мы точно не примемся давать четкий вердикт. Но поддержки со стороны трибун Куперу не хватает. Может, как минимум какой-то процент фанатов перейдут на его сторону после матча против "Челси"? Ну, если им удастся сотворить сенсацию и отобрать очки у лондонцев. Увидим.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Лестер" — "Челси"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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