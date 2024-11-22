Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лестер – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Неоднозначный Стив Купер в поисках фанатской любви
Getty Images / Global Images Ukraine
Главная тема для всех болельщик "Лестера" с начала сезона — это фигура главного наставника. Одни утверждают, что назначение получилось неудачным и нужно что-то менять, а другие показывают на турнирную таблицу, где команда на 15-й строчке и говорят, что стоит закрыть рот и дать время новому наставнику.
Каждый по-своему прав и мы точно не примемся давать четкий вердикт. Но поддержки со стороны трибун Куперу не хватает. Может, как минимум какой-то процент фанатов перейдут на его сторону после матча против "Челси"? Ну, если им удастся сотворить сенсацию и отобрать очки у лондонцев. Увидим.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Старые знакомые со времен Евро-2024. Определился соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций
- Включительно с Тимощуком. Зеленский лишил государственных наград 34 предателей Украины
- Соперник для Украины. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки Лиги наций
- Албания – Украина, Наполи – Рома, Сити – Тоттенхэм и Милан – Юве. Расписание футбола на 18 – 24 ноября
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО