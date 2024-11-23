Лестер – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последняя победа "Челси" в рамках Премьер-лиги датируется еще октябрем. После этого две ничьи в ноябре и болельщики "синих" точно заждались победы. Сомнительные победы в Лиге Конференций точно не радуют.

В этот раз они едут на выезд к новичку этого сезона, проводящему неоднозначную серию матчей. Смогут ли лондонцы спокойно победить или придется подержать всех зрителей на нервах.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.

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Английская Премьер-лига. 12-й тур.

23 ноября. 14:30. Лестер. "Кинг Пауэр Стедиум"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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