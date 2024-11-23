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Лестер – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Мареска все еще не побеждал в АПЛ в ноябре
Getty Images / Global Images Ukraine
Последняя победа "Челси" в рамках Премьер-лиги датируется еще октябрем. После этого две ничьи в ноябре и болельщики "синих" точно заждались победы. Сомнительные победы в Лиге Конференций точно не радуют.
В этот раз они едут на выезд к новичку этого сезона, проводящему неоднозначную серию матчей. Смогут ли лондонцы спокойно победить или придется подержать всех зрителей на нервах.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.
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Английская Премьер-лига. 12-й тур.
23 ноября. 14:30. Лестер. "Кинг Пауэр Стедиум"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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