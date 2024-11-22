Тренер Арсенала высказался о состоянии здоровья Томиясу

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о состоянии здоровья правого защитника команды Такехиро Томиясу.

"Томиясу все еще недоступен, мы не знаем, когда он вернется. Он уедет на несколько недель, чтобы продолжить лечение и немного сменить обстановку.

Он замечательный парень", - сказал наставник „канониров“.