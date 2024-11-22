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Тренер Арсенала высказался о состоянии здоровья Томиясу

Англия

Футболист пока не вернется к игре

Тренер Арсенала высказался о состоянии здоровья Томиясу

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о состоянии здоровья правого защитника команды Такехиро Томиясу.

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"Томиясу все еще недоступен, мы не знаем, когда он вернется. Он уедет на несколько недель, чтобы продолжить лечение и немного сменить обстановку.

Он замечательный парень", - сказал наставник „канониров“.

У Такехиро травма колена, поэтому защитник в текущем сезоне сыграл лишь 1 матч - 6 минут.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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