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Тренер Арсенала высказался о состоянии здоровья Томиясу
Футболист пока не вернется к игре
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о состоянии здоровья правого защитника команды Такехиро Томиясу.
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"Томиясу все еще недоступен, мы не знаем, когда он вернется. Он уедет на несколько недель, чтобы продолжить лечение и немного сменить обстановку.
Он замечательный парень", - сказал наставник „канониров“.
У Такехиро травма колена, поэтому защитник в текущем сезоне сыграл лишь 1 матч - 6 минут.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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