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"Я верю, что я тот, кто нужен клубу". Аморим провел свою первую пресс-конференцию в МЮ
Для нового главного тренера Манчестер Юнайтед нет ничего невозможного
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рубен Аморим провел свою первую пресс-конференцию в роли главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Во время встречи со СМИ и журналистами 39-летний португалец ответил на вопрос о том, считает ли он, что задачи в "Манчестер Юнайтед" являются невыполнимыми, учитывая текущее положение клуба в турнирной таблице АПЛ.
"Нет, конечно, нет. Я так не считаю. Вы можете считать меня наивным, но я действительно верю, что оказался в нужное время в нужном месте. Я действительно верю, что я тот, кто нужен клубу в данный момент".
"Я немного мечтатель и верю в себя, в клуб. У нас одинаковые идеи и мышление. Вы можете думать, что это невозможно, а я считаю, что это возможно", — добавил Аморим.
????️ "I truly believe I am the right guy for this job."— Premier League (@premierleague) November 22, 2024
Ruben Amorim has been speaking in his first Premier League press conference with @ManUtd... pic.twitter.com/OMLxPf8Tlt
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Напомним, что свой первый матч во главе "МЮ" Рубен Аморим проведет в это воскресенье, 24-го ноября, против "Ипсвича" в АПЛ. На данный момент "красные дьяволы" занимают 13-е место в чемпионате Англии.
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