  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Я верю, что я тот, кто нужен клубу". Аморим провел свою первую пресс-конференцию в МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я верю, что я тот, кто нужен клубу". Аморим провел свою первую пресс-конференцию в МЮ

Англия
Обновлено

Для нового главного тренера Манчестер Юнайтед нет ничего невозможного

"Я верю, что я тот, кто нужен клубу". Аморим провел свою первую пресс-конференцию в МЮ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рубен Аморим провел свою первую пресс-конференцию в роли главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Во время встречи со СМИ и журналистами 39-летний португалец ответил на вопрос о том, считает ли он, что задачи в "Манчестер Юнайтед" являются невыполнимыми, учитывая текущее положение клуба в турнирной таблице АПЛ.

"Нет, конечно, нет. Я так не считаю. Вы можете считать меня наивным, но я действительно верю, что оказался в нужное время в нужном месте. Я действительно верю, что я тот, кто нужен клубу в данный момент".

Читайте такжеИзвестный инсайдер назвал главную трансферную цель Манчестер Юнайтед на следующий год

"Я немного мечтатель и верю в себя, в клуб. У нас одинаковые идеи и мышление. Вы можете думать, что это невозможно, а я считаю, что это возможно", — добавил Аморим.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что свой первый матч во главе "МЮ" Рубен Аморим проведет в это воскресенье, 24-го ноября, против "Ипсвича" в АПЛ. На данный момент "красные дьяволы" занимают 13-е место в чемпионате Англии.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ на 23.11.2024
yellow-arrow
Гвардиола заверил, что останется в Манчестер Сити, если клуб отправят в Чемпионшип
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости