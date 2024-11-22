Премьер-Лига прекратила партнерство с IMG после двадцати лет сотрудничества

После двадцати лет сотрудничества Премьер-Лиги с компанией IMG, которая отвечала за производство трансляций для более 180 стран мира, клубы лиги приняли решение о расторжении контракта.

Вместо того, чтобы продолжать делегировать производство трансляций сторонним компаниям, Премьер-лига решила создать собственный медиаоперационный бизнес. Этот шаг, который планируется осуществить к сезону 2026/2027, позволит лиге получить полный контроль над процессом производства и дистрибуции контента.