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Премьер-Лига прекратила партнерство с IMG после двадцати лет сотрудничества
АПЛ решила создать собственный медиаоперационный бизнес
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После двадцати лет сотрудничества Премьер-Лиги с компанией IMG, которая отвечала за производство трансляций для более 180 стран мира, клубы лиги приняли решение о расторжении контракта.
Вместо того, чтобы продолжать делегировать производство трансляций сторонним компаниям, Премьер-лига решила создать собственный медиаоперационный бизнес. Этот шаг, который планируется осуществить к сезону 2026/2027, позволит лиге получить полный контроль над процессом производства и дистрибуции контента.
"IMG была фантастическим партнером для Премьер-лиги в течение последних 20 лет", - сказал главный медиадиректор Премьер-лиги Пол Молнар.
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