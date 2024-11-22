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Гвардиола заверил, что останется в Манчестер Сити, если клуб отправят в Чемпионшип

Англия

Непоколебимая уверенность

Гвардиола заверил, что останется в Манчестер Сити, если клуб отправят в Чемпионшип

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Жузеп Гвардиола уверяет, что, независимо от решения Премьер-лиги относительно 115 обвинений, он предан клубу и останется в команде.

"Еще полгода назад, когда все клубы обвиняли нас в том, что мы сделали что-то не так, я сказал, что независимо от того, что произойдет, даже если нас отправят в низший дивизион, - я останусь здесь. На следующий сезон мы снова будем играть в АПЛ. Если нас отправят еще ниже, мы будем вынуждены снова подниматься наверх, но, в конце концов, мы вернемся в Премьер-лигу. Я это знаю", — заявил Гвардиола.

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Также добавим, что недавно в АПЛ внесли коррективы в правила относительно спонсорских соглашений после юридического иска со стороны "Манчестер Сити".

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Источник:
GOAL
Опубликовал: Андрей Журба
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