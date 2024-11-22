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Эвертон – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Сможем ли мы увидеть украинское дерби?
Getty Images / Global Images Ukraine
Егор Ярмолюк точно не является игроком стартового состава в своем клубе, но украинские болельщики всегда надеются на лучшее. Миколенко в стартовом составе мы ожидаем, а Ярмолюка хотелось бы увидеть хотя бы замену во втором тайме.
Об интриге по поводу победителя даже молчим, учитывая равный уровень команд, угадать здесь очень трудно.
Стартовый свистокпрозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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