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Эвертон – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Сможем ли мы увидеть украинское дерби?

Эвертон – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Егор Ярмолюк точно не является игроком стартового состава в своем клубе, но украинские болельщики всегда надеются на лучшее. Миколенко в стартовом составе мы ожидаем, а Ярмолюка хотелось бы увидеть хотя бы замену во втором тайме.

Об интриге по поводу победителя даже молчим, учитывая равный уровень команд, угадать здесь очень трудно.

Стартовый свистокпрозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Эвертон" — "Брентфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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