Эвертон – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Егор Ярмолюк точно не является игроком стартового состава в своем клубе, но украинские болельщики всегда надеются на лучшее. Миколенко в стартовом составе мы ожидаем, а Ярмолюка хотелось бы увидеть хотя бы замену во втором тайме.

Об интриге по поводу победителя даже молчим, учитывая равный уровень команд, угадать здесь очень трудно.

Стартовый свистокпрозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.

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