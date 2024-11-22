Звезда Ливерпуля может присоединиться к турецкому клубу

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон может присоединиться к турецкому "Галатасараю". Об этом сообщает издание Sabah.

По данным источника, руководство "Галатасарая" рассматривают Алиссона как потенциальную замену Фернандо Муслери, контракт которого истекает в конце сезона.

Голкипер "Ливерпуля" в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых пропустил три мяча; 5 поединков отыграл на ноль.

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