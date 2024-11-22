  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Звезда Ливерпуля может присоединиться к турецкому клубу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звезда Ливерпуля может присоединиться к турецкому клубу

Англия

Алиссон может сменить команду

Звезда Ливерпуля может присоединиться к турецкому клубу

Getty Images/Global Images Ukraine/

Новина українською

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон может присоединиться к турецкому "Галатасараю". Об этом сообщает издание Sabah.

По данным источника, руководство "Галатасарая" рассматривают Алиссона как потенциальную замену Фернандо Муслери, контракт которого истекает в конце сезона.

Голкипер "Ливерпуля" в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых пропустил три мяча; 5 поединков отыграл на ноль.

Читайте такжеАрне Слот рассказал о физическом состоянии травмированных игроков команды

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ на 23.11.2024
yellow-arrow
Гвардиола заверил, что останется в Манчестер Сити, если клуб отправят в Чемпионшип
Галатасарай (Стамбул) Ливерпуль Алиссон Бекер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sabah
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости