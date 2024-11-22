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Звезда Ливерпуля может присоединиться к турецкому клубу
Алиссон может сменить команду
Getty Images/Global Images Ukraine/
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон может присоединиться к турецкому "Галатасараю". Об этом сообщает издание Sabah.
По данным источника, руководство "Галатасарая" рассматривают Алиссона как потенциальную замену Фернандо Муслери, контракт которого истекает в конце сезона.
Голкипер "Ливерпуля" в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых пропустил три мяча; 5 поединков отыграл на ноль.
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Источник:sabah
Опубликовал: Екатерина Власова
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