Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Шон Дайч и его подопечные не собирают в этом сезоне множество комплиментов. Это все можно объяснить просто травмами, но все точно гораздо глубже. Состав команды и подход главного тренера оставляет им только вариант для борьбы за выживание. Пока с заданием они справляются, но с каждым следующим матчем все может ухудшаться, поэтому против Брентфорда придется выложиться по полной.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.

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Английская Премьер-лига. 12-й тур.

23 ноября. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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