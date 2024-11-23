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Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Команда Виталия Миколенко в поисках победного пути
Getty Images / Global Images Ukraine
Шон Дайч и его подопечные не собирают в этом сезоне множество комплиментов. Это все можно объяснить просто травмами, но все точно гораздо глубже. Состав команды и подход главного тренера оставляет им только вариант для борьбы за выживание. Пока с заданием они справляются, но с каждым следующим матчем все может ухудшаться, поэтому против Брентфорда придется выложиться по полной.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.
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Английская Премьер-лига. 12-й тур.
23 ноября. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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