Манчестер Сити – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

За последние 5 матчей у "Тоттенхэма" было три относительно простых встречи с аутсайдерами АПЛ и середняком европейского футбола в Лиге Европы. Все три матча "шпоры" проиграли. Зато последние две игры с топ-соперниками в лице "Сити" и "Виллы" они выиграли, вот такая команда парадоксов.

Возможно, им не хватает концентрации с более слабыми соперниками. Как бы то ни было, здесь концентрации будет точно хватать, но готовы ли они к битве со столь мотивированным соперником?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.

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