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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Анге Постекоглу в последнее время побеждает только топовых соперников

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

За последние 5 матчей у "Тоттенхэма" было три относительно простых встречи с аутсайдерами АПЛ и середняком европейского футбола в Лиге Европы. Все три матча "шпоры" проиграли. Зато последние две игры с топ-соперниками в лице "Сити" и "Виллы" они выиграли, вот такая команда парадоксов.

Возможно, им не хватает концентрации с более слабыми соперниками. Как бы то ни было, здесь концентрации будет точно хватать, но готовы ли они к битве со столь мотивированным соперником?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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