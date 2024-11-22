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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Анге Постекоглу в последнее время побеждает только топовых соперников
Getty Images / Global Images Ukraine
За последние 5 матчей у "Тоттенхэма" было три относительно простых встречи с аутсайдерами АПЛ и середняком европейского футбола в Лиге Европы. Все три матча "шпоры" проиграли. Зато последние две игры с топ-соперниками в лице "Сити" и "Виллы" они выиграли, вот такая команда парадоксов.
Возможно, им не хватает концентрации с более слабыми соперниками. Как бы то ни было, здесь концентрации будет точно хватать, но готовы ли они к битве со столь мотивированным соперником?
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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