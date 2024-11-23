Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Главной темой последних двух дней был новый контракт Пепа Гвардиолы. Недавно казалось, что это может стать последним сезоном испанского наставника на "Этихаде", а теперь он остается в клубе еще как минимум на 2 будущих сезона.

Возможно, именно это и придаст мотивацию его команде, которая сейчас переживает игровой кризис и проиграла 4 матча подряд? Посмотрим, матч в любом случае будет очень интересным.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.

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Английская Премьер-лига. 12-й тур.

23 ноября. 19:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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