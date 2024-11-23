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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Новый контракт – новое начало
Getty Images / Global Images Ukraine
Главной темой последних двух дней был новый контракт Пепа Гвардиолы. Недавно казалось, что это может стать последним сезоном испанского наставника на "Этихаде", а теперь он остается в клубе еще как минимум на 2 будущих сезона.
Возможно, именно это и придаст мотивацию его команде, которая сейчас переживает игровой кризис и проиграла 4 матча подряд? Посмотрим, матч в любом случае будет очень интересным.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.
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Английская Премьер-лига. 12-й тур.
23 ноября. 19:30. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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