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Они точно не родственники? Футболистка Манчестер Юнайтед повторила известный гол Ле Тиссье
Эффектный гол в женском футболе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче английской женской Суперлиги футболистка "Манчестер Юнайтед" повторила легендарный гол Мэтта Ле Тисье в ворота "Ньюкасла".
Также интересен тот факт, что автором этого гола стала 22-летняя Майя Ле Тисье. Однако никаких родственных связей с легендарным экс-футболистом "Саутгемптона" и сборной Англии у нее нет, несмотря на одинаковое происхождение.
Sensational, @MayaLeTissier ????????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) November 21, 2024
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Напомним, что Мэтт Ле Тисье наиболее известен своей невероятной техникой во время выступлений за "Саутгемптон". Он стал первым полузащитником в истории АПЛ, которому удалось забить 100 голов в этом турнире.
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