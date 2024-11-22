Они точно не родственники? Футболистка Манчестер Юнайтед повторила известный гол Ле Тиссье

В матче английской женской Суперлиги футболистка "Манчестер Юнайтед" повторила легендарный гол Мэтта Ле Тисье в ворота "Ньюкасла".

Также интересен тот факт, что автором этого гола стала 22-летняя Майя Ле Тисье. Однако никаких родственных связей с легендарным экс-футболистом "Саутгемптона" и сборной Англии у нее нет, несмотря на одинаковое происхождение.

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Напомним, что Мэтт Ле Тисье наиболее известен своей невероятной техникой во время выступлений за "Саутгемптон". Он стал первым полузащитником в истории АПЛ, которому удалось забить 100 голов в этом турнире.