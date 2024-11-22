Борнмут – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Борнмут" остается очень домашней командой. Результаты команды дома и на выезде кардинально отличаются, а иногда это касается не только результатов, но и самого стиля игры.

Наверное, нет команды в Англии, которая может чувствовать себя в безопасности, когда едет на "Виталити Стедиум". Забарный и компания уже сняли несколько скальпов в этом сезоне. Вопрос только в том, станет ли мощная команда Хюрцелера их следующей жертвой?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.

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