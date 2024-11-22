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Борнмут – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Илья Забарный и компания попытаются сократить отставание
Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" остается очень домашней командой. Результаты команды дома и на выезде кардинально отличаются, а иногда это касается не только результатов, но и самого стиля игры.
Наверное, нет команды в Англии, которая может чувствовать себя в безопасности, когда едет на "Виталити Стедиум". Забарный и компания уже сняли несколько скальпов в этом сезоне. Вопрос только в том, станет ли мощная команда Хюрцелера их следующей жертвой?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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