Арсенал – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Этот матч является интересным примером того, как в битве могут сойтись команды разного класса, но в кардинально противоположной форме. Есть "Арсенал", очевидно более сильная команда, которая в последнее время играет не лучшим образом, соответствующие результаты и получает.

А есть "Ноттинг Форест", который сенсационно идет у зоны топ-4 и сейчас имеет поровну очков с "канонирами", находясь в прекрасной форме. Именно в такие моменты противостояние таких команд может быть особенно увлекательным.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.

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