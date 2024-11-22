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Арсенал – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Команду Зинченко ждет непростое испытание

Арсенал – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Этот матч является интересным примером того, как в битве могут сойтись команды разного класса, но в кардинально противоположной форме. Есть "Арсенал", очевидно более сильная команда, которая в последнее время играет не лучшим образом, соответствующие результаты и получает.

А есть "Ноттинг Форест", который сенсационно идет у зоны топ-4 и сейчас имеет поровну очков с "канонирами", находясь в прекрасной форме. Именно в такие моменты противостояние таких команд может быть особенно увлекательным.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 23 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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