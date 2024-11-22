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Тренер МЮ: Я на самом деле не знаю, что является самым большим вызовом, но я это выясню
Аморим выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рубен Аморим, главный тренер "Манчестер Юнайтед", признал, что перед ним стоит непростая задача, но он готов к вызову.
"Я на самом деле не знаю, что является самым большим вызовом, но я это выясню. Здесь были разные типы тренеров: ребята, которые выиграли все, как ван Гал и Моуринью, те, которые знают клуб, как Сульшер, один из лучших за пределами топ-5 лиг - Эрик тен Гаг.
Мы должны признать, что нам нужно время, но мы также должны выигрывать игры, и это все. Были разные типы тренеров, но результат одинаковый. Мы попробуем сделать это по-своему", - сказал Аморим.
Добавим, что 24 ноября "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ипсвича".
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