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Тренер МЮ: Я на самом деле не знаю, что является самым большим вызовом, но я это выясню

Англия

Аморим выступил на пресс-конференции

Тренер МЮ: Я на самом деле не знаю, что является самым большим вызовом, но я это выясню

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Рубен Аморим, главный тренер "Манчестер Юнайтед", признал, что перед ним стоит непростая задача, но он готов к вызову.

Читайте также"Я верю, что я тот, кто нужен клубу". Аморим провел свою первую пресс-конференцию в МЮ

"Я на самом деле не знаю, что является самым большим вызовом, но я это выясню. Здесь были разные типы тренеров: ребята, которые выиграли все, как ван Гал и Моуринью, те, которые знают клуб, как Сульшер, один из лучших за пределами топ-5 лиг - Эрик тен Гаг.

Мы должны признать, что нам нужно время, но мы также должны выигрывать игры, и это все. Были разные типы тренеров, но результат одинаковый. Мы попробуем сделать это по-своему", - сказал Аморим.

Добавим, что 24 ноября "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ипсвича".

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
22.11.2024 в 21:09
Да кому этот женский футбол нужен??
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
22.11.2024 в 21:09
Да кому этот женский футбол нужен??
Ответить
0
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