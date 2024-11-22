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Ливерпуль прилагает максимум усилий, чтобы продлить контракт с одним из лидеров команды
Англичане воспользовался международным перерывом, чтобы провести переговоры
Getty Images / Global Images Ukraine
Будущее правого защитника "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда остается неопределенным.
Несмотря на то, что контракт англичанина с "красными" завершается летом 2025 года, а интерес к нему проявляет мадридский "Реал", "Ливерпуль" прилагает максимум усилий, чтобы удержать своего воспитанника.
Англичане воспользовались международным перерывом, чтобы провести переговоры с Трентом и его агентом.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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