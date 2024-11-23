Постекоглу – о назначении бана Бентанкура: В наше время люди хотят сжигать других на костре

Эндж Постекоглу высказался о последствиях шутки полузащитника "Тоттенхэма".

“Он совершил ошибку, это мы признали и примем наказание. Но мы считаем, что бан на 7 матчей слишком суров и "Тоттенхэм" подал апелляцию, которая является нашим правом. В наше время люди хотят сжигать других на костре, но часть процесса состоит в осознании".

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"Когда кто-то совершает ошибку и получает наказание, часть этого процесса – воспитательная. Надеюсь, люди поймут, что Родриго двигается вперед. Я его знаю, он – прекрасный человек, невероятный одноклубник и человек с безупречной репутацией, совершивший ошибку”, – сказал главный тренер.

Напомним, уругвайский футболист в телеэфире отреагировал на просьбу ведущего подарить ему футболку корейского игрока следующим образом: “Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково”.