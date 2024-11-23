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Что необходимо МЮ. Аморим высказался об изменениях в команде

Англия

В команде ожидается эволюция или революция

Что необходимо МЮ. Аморим высказался об изменениях в команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о том, что еще нужно изменить в команде.

Нам нужно улучшиться во многих областях. Я знаю, что это другой стиль игры, мы будем его менять. Нам нужно изменить физический аспект команды. Я не знаю, сколько времени это займет. Понимаю, что в "МЮ" мы должны выигрывать матчи. Нам нужно много времени, потому что это сложная лига, нужно многое улучшить, чтобы попытаться выиграть титул.

Клубу нужна эволюция или революция?

Это не революция. Футбол не так уж и разнится: пять защитников, четыре защитника, три защитника. Это не эволюция или революция, это изменение того, как мы играем в футбол.

Я думаю, простые вещи. Если вы хотите поговорить о команде и о том, как мы играем, мы слишком часто теряем мяч. Мы должны быть очень хороши в деталях и лучше возвращаться назад. Это мелочи, их нужно улучшить. Думаю, что я хорош в понимании мелочей.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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