Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Что необходимо МЮ. Аморим высказался об изменениях в команде
В команде ожидается эволюция или революция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о том, что еще нужно изменить в команде.
Нам нужно улучшиться во многих областях. Я знаю, что это другой стиль игры, мы будем его менять. Нам нужно изменить физический аспект команды. Я не знаю, сколько времени это займет. Понимаю, что в "МЮ" мы должны выигрывать матчи. Нам нужно много времени, потому что это сложная лига, нужно многое улучшить, чтобы попытаться выиграть титул.
Клубу нужна эволюция или революция?
Это не революция. Футбол не так уж и разнится: пять защитников, четыре защитника, три защитника. Это не эволюция или революция, это изменение того, как мы играем в футбол.
Я думаю, простые вещи. Если вы хотите поговорить о команде и о том, как мы играем, мы слишком часто теряем мяч. Мы должны быть очень хороши в деталях и лучше возвращаться назад. Это мелочи, их нужно улучшить. Думаю, что я хорош в понимании мелочей.
Популярное сейчас
- В ГУР знают о планах России по разделу Украины на три части
- УПЛ. Карпаты - Колос 1:0. Хладнокровие против количества
- Констатируем прогресс и статус середняка европейского футбола. О матчах сборной Украины в Лиге наций
- Александр Зинченко может оказаться в другом европейском топ-клубе
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО