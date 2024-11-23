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Английская Премьер-Лига объявила дату начала сезона 2025/26

Англия

20 команд поборются за трофей

Английская Премьер-Лига объявила дату начала сезона 2025/26

фото - Getty Images

Новина українською

Английская Премьер-Лига объявила дату начала сезона 2025/26.

Первый матч АПЛ состоится в субботу 16 августа 2025 года. Дата позволит игрокам максимально отдохнуть после окончания сезона 2024/25 – 83 полных дня.

Во время праздничных матчей между поединками одной команды будет минимум 60 часов отдыха (2,5 дня). Также не будет матчей 24 декабря. Так Лига хочет решить проблему перегруженного расписания на Рождество и Новый год.

Сезон закончится 24 мая 2026 года. Финальные матчи пройдут одновременно.

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В Английской Премьер-Лиге участвует 20 команд. С Чемпионшипа в элитный дивизион напрямую выходят первое и второе место. Команды, находящиеся с 3-го по 6-е место играют в плей-офф между собой, победитель которого также выйдет в АПЛ.

Вылетают из Лиги команды, занявшие 3 последних места (18-20).

Напомним, что в сезоне 2023/24 в АПЛ победил "Манчестер Сити".

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Английская Премьер-лига
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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