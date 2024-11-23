Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Возвращение Марески в Лестер. Выпустил ли итальянский специалист Мудрика в старте?
Матч начнётся в 14:30 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский тренер Энцо Мареска возвращается в Лестер в статусе тренера "Челси" на матч 12-тура АПЛ.
"Челси" объявил стартовый состав. Украинец Михаил Мудрик – на скамейке запасных.
Maresca’s Blues.#CFC | #LEICHE pic.twitter.com/K5IcrvfBRS— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2024
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик сыграл в 7-ми матчах английской Премьер-Лиге выходя на замену. Результативными действиями украинский нападающий не отмечался.
Всего в Премьер-Лиге Мудрик забил 5 голов и отдал две передачи в 53-ти матчах турнира с момента перехода в "Челси".
Матч "Лестер – Челси" начнётся в 14:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
Популярное сейчас
- "Я не сбежал из Шахтера даже тогда, когда Путин начал бомбить Киев": Де Дзерби прокомментировал возможный уход из Марселя
- Ротань прокомментировал информацию о заинтересованности Шахтера в Калюжном
- Определена корзина молодежной сборной Украины перед жеребьевкой Евро-2025
- Может стать вторым после Мудрика. СМИ раскрыли, за сколько Борнмут может продать Забарного
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО