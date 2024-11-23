Возвращение Марески в Лестер. Выпустил ли итальянский специалист Мудрика в старте?

Итальянский тренер Энцо Мареска возвращается в Лестер в статусе тренера "Челси" на матч 12-тура АПЛ.

"Челси" объявил стартовый состав. Украинец Михаил Мудрик – на скамейке запасных.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик сыграл в 7-ми матчах английской Премьер-Лиге выходя на замену. Результативными действиями украинский нападающий не отмечался.

Всего в Премьер-Лиге Мудрик забил 5 голов и отдал две передачи в 53-ти матчах турнира с момента перехода в "Челси".

Матч "Лестер – Челси" начнётся в 14:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.