GiveMeSport: Арсенал заинтересовался шведским нападающим

"Арсенал" заинтересовался нападающим "Ньюкасла" и сборной Швеции Александером Исаком, сообщает GiveMeSport.

По информации источника, Исаак может присоединиться к команде в зимнее трансферное окно, если во время январского трансферного окна "Ньюкасл" отложит новые переговоры по контракту со шведом.

Отмечается, что Александер Исак ставит амбиции выше денег, и этот фактор может повлиять на переход 25-летнего форварда.

За этот сезон Исаак сыграл 11 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт шведа с Ньюкаслом рассчитан до лета 2028 года.