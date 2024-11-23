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GiveMeSport: Арсенал заинтересовался шведским нападающим
Аргумент для перехода - участие в ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" заинтересовался нападающим "Ньюкасла" и сборной Швеции Александером Исаком, сообщает GiveMeSport.
По информации источника, Исаак может присоединиться к команде в зимнее трансферное окно, если во время январского трансферного окна "Ньюкасл" отложит новые переговоры по контракту со шведом.
Отмечается, что Александер Исак ставит амбиции выше денег, и этот фактор может повлиять на переход 25-летнего форварда.
За этот сезон Исаак сыграл 11 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт шведа с Ньюкаслом рассчитан до лета 2028 года.
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