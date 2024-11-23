"Люди не понимают, насколько он хорош", - тренер Челси рассказал об звёздном игроке Лестера

Тренер "Челси" рассказал об звёздном игроке Лестера.

Энцо Мареска, работавший сезон в "Лестере" до перехода в "Челси" поделился мнением о нападающем "лис" Джейми Варди.

"Варди — фантастический игрок, и люди не понимают, насколько он хорош. Я знаю, что Англии повезло с нападающими, такими как Кейн, Руни и многие другие, но, по моему мнению, он был лучшим", - сказал итальянский специалист.

По словам Марески, Варди не хватает реализации.

"В прошлом году он изменил свой стиль игры, подключаясь к атакам, и он всё ещё хочет учиться. Но, конечно, ему всё ещё не хватает того, что труднее всего найти, — умения забивать голы. Он может пропустить одну неделю без тренировок и сыграть в субботу или воскресенье, и именно он забьет гол", - отметил тренер "Челси".

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В этом сезоне Джейми Варди в 10-ти играх за "Лестер" в Премьер-Лиге забил 4 гола и отдал голевую передачу.

Английский нападающий играет за "Лестер" с сезона 2012/13. Контракт с клубом действителен до лета 2025 года.