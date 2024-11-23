Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Брайтона хочет зимой уйти из клуба
Ему 20 лет
goal
Нападающий "Брайтона" хочет зимой уйти из клуба.
По информации Football Insider, нападающий недоволен количеством игрового времени в клубе. Он планирует перейти в другой клуб Премьер-Лиги.
Футболист с апреля до конца августа 2024 года восстанавливался от травмы лодыжки.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Эван Фергюсон сыграл в 8-ми матчах за «Брайтон» во всех турнирах, лишь в одном выйдя в старте. У ирландского нападающего в данный момент забит один гол.
Контракт игрока с «Брайтоном» действителен до 2029 года. TransferMarkt оценивает игрока в 45 млн евро.
Популярное сейчас
- Ротань прокомментировал информацию о заинтересованности Шахтера в Калюжном
- "Я совершил, наверное, единственную ошибку в своей жизни": Рац - о части своей карьеры
- Соперник Украины в плей-офф ЛН, победа Карпат, состояние Довбика и Цыганкова. Главные новости за 22 ноября
- Известный украинский производитель алкогольных напитков стал партнером команды Миколенко
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО