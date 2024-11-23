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Нападающий Брайтона хочет зимой уйти из клуба

Англия

Ему 20 лет

Нападающий Брайтона хочет зимой уйти из клуба

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Нападающий "Брайтона" хочет зимой уйти из клуба.

По информации Football Insider, нападающий недоволен количеством игрового времени в клубе. Он планирует перейти в другой клуб Премьер-Лиги.

Футболист с апреля до конца августа 2024 года восстанавливался от травмы лодыжки.

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Эван Фергюсон сыграл в 8-ми матчах за «Брайтон» во всех турнирах, лишь в одном выйдя в старте. У ирландского нападающего в данный момент забит один гол.

Контракт игрока с «Брайтоном» действителен до 2029 года. TransferMarkt оценивает игрока в 45 млн евро.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Владислав Прийменко
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