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Гвардиола рассказал о том, как справляется Ман Сити без лидера команды

Англия
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Сравнил с Месси

Гвардиола рассказал о том, как справляется Ман Сити без лидера команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями относительно обладателя "Золотого мяча" 2024 года Родри и его влияния на "горожан".

"У нас нет Родри, нам его очень не хватает. Лучший игрок в мире. Представьте себе период в Барселоне, когда Месси был лучшим игроком, и мы играем тот сезон без Месси? Как вы думаете, мы бы выиграли требл? Я так не думаю", — сказал Хосеп Гвардиола.

Напомним, что Родри выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена. Сейчас "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Родри
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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