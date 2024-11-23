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Гвардиола рассказал о том, как справляется Ман Сити без лидера команды
Сравнил с Месси
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями относительно обладателя "Золотого мяча" 2024 года Родри и его влияния на "горожан".
"У нас нет Родри, нам его очень не хватает. Лучший игрок в мире. Представьте себе период в Барселоне, когда Месси был лучшим игроком, и мы играем тот сезон без Месси? Как вы думаете, мы бы выиграли требл? Я так не думаю", — сказал Хосеп Гвардиола.
Напомним, что Родри выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена. Сейчас "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.
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