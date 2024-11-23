Гвардиола рассказал о том, как справляется Ман Сити без лидера команды

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями относительно обладателя "Золотого мяча" 2024 года Родри и его влияния на "горожан".

"У нас нет Родри, нам его очень не хватает. Лучший игрок в мире. Представьте себе период в Барселоне, когда Месси был лучшим игроком, и мы играем тот сезон без Месси? Как вы думаете, мы бы выиграли требл? Я так не думаю", — сказал Хосеп Гвардиола.