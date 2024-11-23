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Команды с украинскими игроками встретятся между собой. Стартовые составы на матч Эвертон – Брентфорд

Англия
Обновлено

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Команды с украинскими игроками встретятся между собой. Стартовые составы на матч Эвертон – Брентфорд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 12-м туре английской Премьер-Лиги встретятся "Эвертон" и "Брентфорд".

Виталий Миколенко – в старте "Эвертона".

Егор Ярмолюк – в замене "Брентфорда"

Виталий Миколенко сыграл в 9-ти матчах "Эвертона" в Премьер-Лиге и результативными действиями не отметился.

Егор Ярмолюк лишь однажды выходил в старте – в матче против "Тоттенхэма" 21 сентября. В основном выходит с замены. Всего полузащитник сыграл в 7-ми матчах, голов не забивал, передачи не отдавал.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

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Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд (Лондон)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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