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Команды с украинскими игроками встретятся между собой. Стартовые составы на матч Эвертон – Брентфорд
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
В 12-м туре английской Премьер-Лиги встретятся "Эвертон" и "Брентфорд".
Виталий Миколенко – в старте "Эвертона".
Today's Toffees to face @BrentfordFC! ????⚪️ pic.twitter.com/juiKvztu0b— Everton (@Everton) November 23, 2024
Егор Ярмолюк – в замене "Брентфорда"
Your Bees at Goodison Park ???? pic.twitter.com/Z7OtCB9XXo— Brentford FC (@BrentfordFC) November 23, 2024
Виталий Миколенко сыграл в 9-ти матчах "Эвертона" в Премьер-Лиге и результативными действиями не отметился.
Егор Ярмолюк лишь однажды выходил в старте – в матче против "Тоттенхэма" 21 сентября. В основном выходит с замены. Всего полузащитник сыграл в 7-ми матчах, голов не забивал, передачи не отдавал.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
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