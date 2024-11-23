Команды с украинскими игроками встретятся между собой. Стартовые составы на матч Эвертон – Брентфорд

В 12-м туре английской Премьер-Лиги встретятся "Эвертон" и "Брентфорд".

Виталий Миколенко – в старте "Эвертона".

Егор Ярмолюк – в замене "Брентфорда"

Your Bees at Goodison Park ???? pic.twitter.com/Z7OtCB9XXo — Brentford FC (@BrentfordFC) November 23, 2024

Виталий Миколенко сыграл в 9-ти матчах "Эвертона" в Премьер-Лиге и результативными действиями не отметился.

Егор Ярмолюк лишь однажды выходил в старте – в матче против "Тоттенхэма" 21 сентября. В основном выходит с замены. Всего полузащитник сыграл в 7-ми матчах, голов не забивал, передачи не отдавал.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени