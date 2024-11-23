АПЛ. Лестер – Челси 1:2. Спокойная и выверенная победа без Мудрика

Перед этим матчем у Энцо Марески, бывшего наставника "Лестера", который вернул их в Премьер-лигу, а теперь впервые возвращается на некогда родной стадион уже в качестве тренера команды-соперника, были несколько кадровых потерь. В частности неожиданно не попали в заявку Педру Нету и Мало Гюсто. Пришлось играть немного по-другому, в частности выпускать Уэсли Фофана на правый фланг обороны, а слева итальянец доверился не Мудрику и даже не Санчо, а Жоау Феликсу.

Что касается Стива Купера, то у него большая казнь произошла уже по ходу матча, на 11-й минуте пришлось сменить Гарри Уинкса из-за повреждения, на поле вышел Оливер Скипп. И это в дополнение к потере Фатаву. С этим разобрались, а что по игре?

По игре все было ожидаемо в первые полчаса. "Челси" выходил очевидным фаворитом, этот статус они полностью оправдывали. Вот только не хватало остроты их ударам. Многие полетели мимо ворот. То есть владение мячом на месте, давление на защитную линию также, а именно опасных моментов вспомнить трудно, а то, что вспоминается, завершилось голом.

Да, это мы о голе Николя Джексона, который пошел в борьбу за мяч с Ваутом Фасом, боролся до конца и в итоге может и не выиграл ее, но заставил защитника выбивать и сыграть на Энцо Фернандеса, от которого круглый вернулся к сенегальскому нападающему, а тот одним касанием убрал защитника, а вторым отправил мяч в сетку ворот. Красиво и стильно. 0:1.

"Лисы" проснулись только после 30-й минуты. Наконец-то мы увидели какой-то прессинг впереди, атаки на ворота Санчеса и вообще мы впервые увидели самого Санчеса, можно было и забыть, как он выглядит. И неплохие попытки были у Ндиди и Макетира, оба не попали в створ ворот. Мы увидели первые намеки на то, за счет чего они могут сегодня побороться за результат. И это несмотря на то, что контратаку очень острую они пропустили и то, что Мадуэке их простил своим неточным ударом - скорее везение.

В начале второго тайма преимущество "Челси" вернулось, но уже не в тех масштабах. Эпизод, который произошел на 54-й минуте, стоит отдельного обсуждения. Разогнали великолепную атаку игроки "синих", Джексон под углом пробивал и Германсен сумел отбить, а на добивании первым был Коул Палмер. Казалось, что Палмер спокойно добивает круглого и это 0:2, но перед мячом оказался его же одноклубник, Нони Мадуеке, именно в его ногу попал круглый и не залетел в ворота. Катастрофа.

После 70-й минуты хозяева получили четкий сигнал к атаке, на поле вышли Айю и Фатаву, какой у них оставался вариант? Конечно, атаковать и попытаться вырвать хотя бы ничью. Но все для них повернулось наоборот. Заброс от Кукурелье на Джексона, против которого просто ужасно сыграл Околи и дал пробить. Даже здесь Германсен свою команду спас, но добивание от Энцо Фернандеса он потянуть уже не смог и это 0:2.

Впервые в матче АПЛ Энцо Фернандес забил и ассистировал в одном матче. Кажется, что аргентинец понемногу приходит в себя и по крайней мере напоминает о своем существовании в системе Энцо Марески.

В конце матча хозяева поля все же смогли забить гол престижа благодаря заработанному пенальти, удачно исполнил одиннадцатиметровый Джордан Айю, но на результат матча это не имело никакого влияния, как и собственно на интригу, слишком поздно забили. Поэтому спокойная победа "синих", которые по крайней мере временно приближаются к "Манчестер Сити" на расстояние 1 балла. Что касается команды Стива Купера, то они старались, но оборона сегодня была полным провалом, что Околи, что Фас. Они остаются 16-ми.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Лестер" — "Челси" 1:2

Голы: Айю (90+5) — Джексон (15), Фернандес (75)

"Лестер": Хермансен — Джастин, Фас, Околи, Кристиансен — Сумаре, Уинкс (Скипп, 11), Ндиди (Айю, 71) — Макетир (Мавидиди, 71), Варди (Дака, 79), Эль-Каннус (Де Кордова-Рид, 79)

"Челси": Санчес — Фофана, Бадиашиль, Колвилл, Кукурелья — Кайседо (Лавия, 81), Фернандес — Мадуэке (Санчо, 85), Палмер, Феликс (Нкунку, 81) — Джексон (Дьюсбери-Холл, 90+1)

Предупреждения: Ндиди (22), Сумаре (29), Скипп (31), Фас (79) — Кайседо (40), Санчес (66), Лавия (90+6)