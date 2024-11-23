Главный тренер Тоттенхэма не рассчитывает на испанского защитника: оборонец покинет клуб

Левый защитник "Тоттенхэм" Серхио Регилон вскоре покинет клуб. Об этом сообщает Николо Скира.

Его контракт со "шпорами" истекает в июне 2025 года. Все переговоры по продлению этого соглашения прекращены.

Более того, защитник не входит в планы главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу. Сам испанец готов покинуть команду.

В текущем сезоне Регилон не сыграл ни минуты за лондонцев. Он лишь однажды попал в заявку команды – на матч Кубка лиги против “Ковентри” в сентябре. Однако провел всю встречу на скамейке для запасных.

"Тоттенхэм" купил Серхио у "Реала" в 2020 году за 30 миллионов евро. В общей сложности на его счету 67 матчей в составе "шпор". Параллельно он еще трижды уходил в аренду: в "Атлетико Мадрид", "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд".

Пока аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 12 миллионов евро.