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Главный тренер Тоттенхэма не рассчитывает на испанского защитника: оборонец покинет клуб
В этом сезоне он еще не играл
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Левый защитник "Тоттенхэм" Серхио Регилон вскоре покинет клуб. Об этом сообщает Николо Скира.
Его контракт со "шпорами" истекает в июне 2025 года. Все переговоры по продлению этого соглашения прекращены.
Более того, защитник не входит в планы главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу. Сам испанец готов покинуть команду.
В текущем сезоне Регилон не сыграл ни минуты за лондонцев. Он лишь однажды попал в заявку команды – на матч Кубка лиги против “Ковентри” в сентябре. Однако провел всю встречу на скамейке для запасных.
"Тоттенхэм" купил Серхио у "Реала" в 2020 году за 30 миллионов евро. В общей сложности на его счету 67 матчей в составе "шпор". Параллельно он еще трижды уходил в аренду: в "Атлетико Мадрид", "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд".
Пока аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 12 миллионов евро.
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