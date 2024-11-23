  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный тренер Тоттенхэма не рассчитывает на испанского защитника: оборонец покинет клуб
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Тоттенхэма не рассчитывает на испанского защитника: оборонец покинет клуб

Англия

В этом сезоне он еще не играл

Главный тренер Тоттенхэма не рассчитывает на испанского защитника: оборонец покинет клуб

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник "Тоттенхэм" Серхио Регилон вскоре покинет клуб. Об этом сообщает Николо Скира.

Его контракт со "шпорами" истекает в июне 2025 года. Все переговоры по продлению этого соглашения прекращены.

Более того, защитник не входит в планы главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу. Сам испанец готов покинуть команду.

В текущем сезоне Регилон не сыграл ни минуты за лондонцев. Он лишь однажды попал в заявку команды – на матч Кубка лиги против “Ковентри” в сентябре. Однако провел всю встречу на скамейке для запасных.

"Тоттенхэм" купил Серхио у "Реала" в 2020 году за 30 миллионов евро. В общей сложности на его счету 67 матчей в составе "шпор". Параллельно он еще трижды уходил в аренду: в "Атлетико Мадрид", "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорд".

Пока аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Несмотря на критику. Нападающий Челси лидирует в АПЛ по интересному бомбардирскому показателю
yellow-arrow
АПЛ. Лестер – Челси 1:2. Спокойная и выверенная победа без Мудрика
yellow-arrow
Украинское противостояние. Эвертон - Брентфорд. Текстовая трансляция матча АПЛ
Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Манчестер Юнайтед Серхио Регилон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости