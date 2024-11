Несмотря на критику. Нападающий Челси лидирует в АПЛ по интересному бомбардирскому показателю

В матче 12 тура АПЛ "Лестер" дома проиграл "Челси" со счетом 1:2. Первый гол во встрече на 15 минуте забил нападающий "пенсионеров" Николас Джексон.

Для него это уже седьмое результативное действие в гостевом матче чемпионата этого сезона. В частности, пятый гол. Как сообщает Opta, по этим показателям сенегалец – лучший из всех игроков АПЛ.

7 - Nicolas Jackson has been directly involved in the joint-most goals (7) in away games in the Premier League this season, as well as being the joint-top scorer on the road (5 goals, 2 assists). Catalyst. pic.twitter.com/7rqFqKWLYq