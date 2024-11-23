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Несмотря на критику. Нападающий Челси лидирует в АПЛ по интересному бомбардирскому показателю

Англия

Его не пугают чужие трибуны

Несмотря на критику. Нападающий Челси лидирует в АПЛ по интересному бомбардирскому показателю

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 12 тура АПЛ "Лестер" дома проиграл "Челси" со счетом 1:2. Первый гол во встрече на 15 минуте забил нападающий "пенсионеров" Николас Джексон.

Для него это уже седьмое результативное действие в гостевом матче чемпионата этого сезона. В частности, пятый гол. Как сообщает Opta, по этим показателям сенегалец – лучший из всех игроков АПЛ.

Также в домашних поединках он оформил два гола и один ассист. Всего у него 10 результативных действий в 12 матчах (7+3). Он идет на шестом месте в рейтинге бомбардиров чемпионата.

После победы "Челси" закрепился на третьем месте АПЛ. До второго "Ман Сити" не хватает одного очка, трое преследователей – "Арсенал", "Ноттингем" и "Брайтон" – отстают на три зачетных пункта. Однако у всех соперников есть еще по матчу в запасе.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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