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Несмотря на критику. Нападающий Челси лидирует в АПЛ по интересному бомбардирскому показателю
Его не пугают чужие трибуны
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 12 тура АПЛ "Лестер" дома проиграл "Челси" со счетом 1:2. Первый гол во встрече на 15 минуте забил нападающий "пенсионеров" Николас Джексон.
Для него это уже седьмое результативное действие в гостевом матче чемпионата этого сезона. В частности, пятый гол. Как сообщает Opta, по этим показателям сенегалец – лучший из всех игроков АПЛ.
7 - Nicolas Jackson has been directly involved in the joint-most goals (7) in away games in the Premier League this season, as well as being the joint-top scorer on the road (5 goals, 2 assists). Catalyst. pic.twitter.com/7rqFqKWLYq— OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2024
Также в домашних поединках он оформил два гола и один ассист. Всего у него 10 результативных действий в 12 матчах (7+3). Он идет на шестом месте в рейтинге бомбардиров чемпионата.
После победы "Челси" закрепился на третьем месте АПЛ. До второго "Ман Сити" не хватает одного очка, трое преследователей – "Арсенал", "Ноттингем" и "Брайтон" – отстают на три зачетных пункта. Однако у всех соперников есть еще по матчу в запасе.
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