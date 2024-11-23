АПЛ. Миколенко и Ярмолюк победителя не определили, Забарный капитулировал перед Брайтоном

Главный матч субботнего слота в 17:00 проходил на "Эмирейтс", там лондонский "Арсенал" противостоял "Ноттингем Форест". Однако параллельно проходило сразу еще несколько матчей, в которых играли наши соотечественники.

"Борнмут" Ильи Забарного принимал у себя "Брайтон", а Виталий Миколенко вместе с "Эвертоном" противостоял "Брентфорду" Егора Ярмолюка. Что же в итоге произошло в тех матчах. Давайте разбираться!

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Эвертон" - "Брентфорд" 0:0

Голы: нет.

"Эвертон": Пикфорд - Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко - Гейе, Дукуре (Мангала, 73) - Линдстром (Бету, 73), Макнил, Ндиайе - Калверт-Льюин

"Брентфорд": Флеккен - ван ден Берг, Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер - Йенсен, Норгор, Янельт (Ярмолюк, 86) - Мбемо, Висса (Тьяго, 72), Дамсгор (Шаде, 72)

Предупреждения: Мангала (76)

Удаление: Норгор (41)

Украинского противостояния, на которое мы рассчитывали накануне, мы увидели всего на 5 минут. Егор Ярмолюк вышел на замену только на 86-й минуте игры, зато Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" на эту игру. Битва разных команд, которые сейчас решают разные турнирные задачи, команда Дайча возле зоны вылета и далеко не в лучшей форме, а ребята Томаса Франка только обыграли "Борнмут" и идут в середине турнирной таблицы. Так что же мы увидели на поле?

Неожиданно качественный первый тайм от хозяев поля. "Ириски" не стеснялись атаковать и нередко вылетали в хорошие быстрые выпады, которые не было кому удачно завершить. Калверт-Льюин уже давно не является надежным финишером команды и сегодня мало что изменилось. Ребята Томаса Франка ожили где-то под конец первого тайма и начали неплохо отвечать и если оценивать в целом, то первая половина встречи была равной. Правда за 5 минут до перерыва после передачи в штрафную площадку капитан «пчел» Кристиан Норгор пошел прямой ногой на Пикфорда и нарушил правила на прямое удаление.

Весь второй тайм команда Дайча была в большинстве, но такое впечатление, что им это не очень помогло, ведь соперник забился больше к собственным воротам и создавать опасность стало только сложнее, не раскрывались "пчелы". При этом свои редкие моменты находили, чего только стоит удар от Льюиса-Поттера, который потянул Пикфорд. "Эвертон" имел инициативу, не хватало лишь фантазии и точного удара впереди.

Что касается Миколенко, то он провел очень хороший матч, закрыв Бриана Мбемо, едва ли не самого опасного исполнителя в составе команды-соперника. Да и сам несколько раз поддерживал атаки, в одной едва сам не забил, когда ворвался в штрафную и замыкал прострел. Чуть выше ворот полетел мяч. Украинцу ставим отлично за этот матч.

До конца игры гости атаковать не планировали, а у хозяев не хватило мастерства довести все до победного завершения. Конечно, это ничья с привкусом разочарования для "ирисок", ведь они были в большинстве весь второй тайм и так и не реализовали это преимущество.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Борнмут" - "Брайтон" 1:2

Голы: Брукс (90+3) - Педро (4), Митома (49)

"Борнмут": Кепа - Смит (Ааронс, 76), Забарный, Сенеси (Хейсен, 65), Керкез (Унал, 81) - Кук, Адамс (Уаттара, 65) - Семеньо, Клюйверт (Брукс, 76), Тавернье - Эванилсон

"Брайтон": Вербрюгген - Уэлтман, ван Хеке, Игор, Эступиньян - Балеба, Аяри (О'Райли, 77) - Рюттер (Адингра, 65), Педро (Виффер, 65), Митома - Уэлбек (Фергюсон, 87)

Предупреждения: Семеньо (40) Кук (90+9) - Рюттер (30), Балеба (45+1), ван Хеке (90+7)

Удаление: Балеба (60)

Илья Забарный ожидаемо оказался в стартовом составе своей команды на эту игру. "Вишни" любят играть именно дома и на этом стадионе удивляли даже очень именитые команды, но справиться с испытанием Фабиана Хюрцелера им не удалось.

И нет, это не был какой-то тотальный футбол от "чаек", они не показали чего-то магического. Просто так получилось, что они были убийственны перед чужими воротами, а хозяева поля с реализацией нагло не хотели подружиться.

Два гола в начале каждого из таймов позволили "чайкам" комфортно себя чувствовать, даже удаление Карлоса Балеба не повлияло на результат игры, ведь они уже имели преимущество, оставалось его только удержать. И это им удалось, хотя свой гол престижа хозяева забили на последних секундах.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Астон Вилла" - "Кристал Пэлас" 2:2

Голы: Уоткинс (36), Баркли (77) - Сарр (4), Девенни (45+1)

*На 44-й минуте Юри Тилеманс не реализовал пенальти

"Астон Вилла": Мартинес - Богард (Кэш, 47), Карлос, Торрес, Маатсен (Динь, 69) - Баркли, Тилеманс - Бэйли (Филоджен, 83), Роджерс (Буэндиа, 82), Макгинн (Дуран, 69) - Уоткинс

"Кристал Пэлас": Хендерсон - Чалоба, Лакруа, Гейи - Муньос, Хьюз (Ричардс, 90+1), Дукуре (Лерма, 63), Митчелл - Сарр (Клайн, 90), Девенни (Шлупп, 74) - Матета

Предупреждения: Карлос (59), Маатсен (66), Буэндиа (85) - Чалоба (77), Митчелл (87)

Учитывая форму команда Оливера Гласнера в этом сезоне, результат на "Вилла Парк" точно должен удивить. "Орлы" вытащили ничью на выезде в игре против такого соперника. Но здесь уже стоит говорить и об игровом кризисе самой "Виллы", которая как будто потерялась после того поражения против "шпор" несколько недель назад.

Неплохо показали себя гости, открыли счет, выдержали удар от Уоткинса, когда тот сравнял счет. Впоследствии Тилеманс вообще мог выводить свою команду вперед, но пенальти не забил. Зато "вилланы" пропустили ответную атаку и Джастин Девенни отправил в их ворота второй гол.

Второй тайм был целиком и полностью за командой Эмери, однако мощности хватило только на то, чтобы сравнять счет.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Фулхэм" - "Вулверхэмптон" 1:4

Голы: Ивоби (20) - Кунья (31, 87), Ж. Гомеш (53), Гедеш (90+6)

"Фулхэм": Лено - Тете (Кастань, 71), Андерсен, Бесси, Робинсон - Перейра (Кейрни, 59), Лукич - Ивоби, Смит-Роу (Уилсон, 59), Нелсон (Траоре, 71) - Хименес (Муниз, 71)

"Вулверхэмптон": Са - Семеду (Понд, 90+7), Тоти, Аит-Нури - Белльгар (Доэрти, 87), Ж. Гомеш (Дойл, 90+2), Андре, Лемина, Р. Гомеш (Хван, 90+2) - Ларсен, Кунья (Гедеш, 90+2)

Предупреждения: Бесси (45+4), Перейра (57), Тете (67)

А это действительно неожиданно. "Фулхэм" в этом сезоне так хорошо себя показывает, что от них как будто автоматически ждешь побед в матче против равных команд, особенно если противостоят им одни из главных неудачников старта сезона "Вулверхэмптон".

Кажется, Гари О'Нил, что называется, начинает возрождение, потому что уже второй матч проводит на высоком уровне. Сначала одолели "Саутгемптон", а теперь и команду посерьезнее.

Причем им удалось оформить камбэк, ведь открыл счет Ивоби. Сначала «волки» сравняли, затем вышли вперед, а на последних минутах, когда команда Марку Силвы пыталась сравнять счет, они просто добили своего соперника еще двумя голами.