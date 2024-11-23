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АПЛ. Арсенал – Ноттингем Форест 3:0. Тренировка с повышенной ответственностью
Лондонцам было несложно
Getty Images / Global Images Ukraine
После сегодняшнего матча даже и не скажешь, что "Форест" может идти в зоне еврокубков.
"Арсенал" по-хозяйски начал поединок и быстро изменил цифры на табло. Сначала лондонцы потренировались из офсайдов: удар Троссарда с линии вратарской парировал голкипер, а голевое добивание Тимбера не засчитали из-за положения "вне игры" у Мерино в рамках атаки.
Особенно у "канониров" активничал правый фланг, Эдегор и Сака выступали заводилами. Они и организовали взятие ворот. Мартин покатил на Букайо, тот аккуратно пробежался вдоль линии штрафной, улучил момент и хлестко пробил над голкипером. К слову, под занавес 45-минутки Сака был близок к дублю, но Сельс выручил. Лондонцы качественно комбинировали даже внутри штрафной соперника.
В свою очередь, все попытки "Ноттингема" ответить успехом не заканчивались. Все было неточно или же нетрудно для Райи, как до перерыва, так и после.
В начале второго тайма "Арсенал" снял все вопросы. Не дубль, так хотя бы гол + ассист для Букайо. Вингер не нашел продолжения на фланге и скинул сильно назад на Парти. Хавбек только вышел на поле в перерыве и тут же отличился красивым результативным выстрелом из-за пределов штрафной площадки.
И "Форест" окончательно сорвался на бессмысленные навесы. В целом, матч закончился сразу же после гола Томаса, "Арсенал" комфортно перешел в режим сдерживания соперника. К тому же, Артета классно угадывал с заменами. Под конец встречи Нванери замкнул прострел Стерлинга и поставил точку.
Команда Артеты по состоянию на момент написания отчета забирается в ТОП-4 (22 очка). "Ноттингем Форест" же занимает 6-ю строчку (19 баллов).
Achievement unlocked: 2,000 top-flight wins ✅— Arsenal (@Arsenal) November 23, 2024
АПЛ, 12-й тур
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
"Арсенал" – "Ноттингем Форест" 3:0
Голы: Сака (15), Парти (52), Нванери (86)
"Арсенал": Райя – Тимбер (Кивиор, 88), Салиба, Габриэл Магальяэш, Калафьори (Зинченко, 67) – Эдегор (Нванери, 82), Жоржиньо (Парти, 46), Мерино – Сака (Стерлинг, 83), Жезус, Троссард
"Ноттингем Форест": Селс – Айна, Миленкович, Мурилло, Морено (Уильямс, 73) – Уорд-Прауз, Домингес (Соса, 63) – Эланга (Силва, 46), Йейтс, Хадсон-Одои – Авоньи (Вуд, 63)
Предупреждения: Жоржиньо (24), Жезус (31), Сака (44) – Айна (45+5), Йейтс (70)
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