АПЛ. Арсенал – Ноттингем Форест 3:0. Тренировка с повышенной ответственностью

После сегодняшнего матча даже и не скажешь, что "Форест" может идти в зоне еврокубков.

"Арсенал" по-хозяйски начал поединок и быстро изменил цифры на табло. Сначала лондонцы потренировались из офсайдов: удар Троссарда с линии вратарской парировал голкипер, а голевое добивание Тимбера не засчитали из-за положения "вне игры" у Мерино в рамках атаки.

Особенно у "канониров" активничал правый фланг, Эдегор и Сака выступали заводилами. Они и организовали взятие ворот. Мартин покатил на Букайо, тот аккуратно пробежался вдоль линии штрафной, улучил момент и хлестко пробил над голкипером. К слову, под занавес 45-минутки Сака был близок к дублю, но Сельс выручил. Лондонцы качественно комбинировали даже внутри штрафной соперника.

В свою очередь, все попытки "Ноттингема" ответить успехом не заканчивались. Все было неточно или же нетрудно для Райи, как до перерыва, так и после.

В начале второго тайма "Арсенал" снял все вопросы. Не дубль, так хотя бы гол + ассист для Букайо. Вингер не нашел продолжения на фланге и скинул сильно назад на Парти. Хавбек только вышел на поле в перерыве и тут же отличился красивым результативным выстрелом из-за пределов штрафной площадки.

И "Форест" окончательно сорвался на бессмысленные навесы. В целом, матч закончился сразу же после гола Томаса, "Арсенал" комфортно перешел в режим сдерживания соперника. К тому же, Артета классно угадывал с заменами. Под конец встречи Нванери замкнул прострел Стерлинга и поставил точку.

Команда Артеты по состоянию на момент написания отчета забирается в ТОП-4 (22 очка). "Ноттингем Форест" же занимает 6-ю строчку (19 баллов).

Achievement unlocked: 2,000 top-flight wins ✅ — Arsenal (@Arsenal) November 23, 2024

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Арсенал" – "Ноттингем Форест" 3:0

Голы: Сака (15), Парти (52), Нванери (86)

"Арсенал": Райя – Тимбер (Кивиор, 88), Салиба, Габриэл Магальяэш, Калафьори (Зинченко, 67) – Эдегор (Нванери, 82), Жоржиньо (Парти, 46), Мерино – Сака (Стерлинг, 83), Жезус, Троссард

"Ноттингем Форест": Селс – Айна, Миленкович, Мурилло, Морено (Уильямс, 73) – Уорд-Прауз, Домингес (Соса, 63) – Эланга (Силва, 46), Йейтс, Хадсон-Одои – Авоньи (Вуд, 63)

Предупреждения: Жоржиньо (24), Жезус (31), Сака (44) – Айна (45+5), Йейтс (70)