Матч команды украинца в Англии прервался на 30 минут из-за ЧП среди болельщиков

В поединке 16 тура английского Чемпионшипа "Миллуолл" встречается с "Сандерлендом". Во время первого тайма матча произошло чрезвычайное событие.

На 41-й минуте встречи одному из болельщиков на трибунах понадобилась неотложная медицинская помощь. Согласно протоколу команды покинули поле.

The players have left the pitch following a medical emergency in the crowd.



We send our best wishes to those receiving attention.



???? 0-1 ????‍⬛ | #Millwall