Матч команды украинца в Англии прервался на 30 минут из-за ЧП среди болельщиков

В поединке 16 тура английского Чемпионшипа "Миллуолл" встречается с "Сандерлендом". Во время первого тайма матча произошло чрезвычайное событие.

На 41-й минуте встречи одному из болельщиков на трибунах понадобилась неотложная медицинская помощь. Согласно протоколу команды покинули поле.

"Мы передаем наилучшие пожелания тем, кто нуждается в помощи", - говорится в официальном обращении "Миллуолла".

The players have left the pitch following a medical emergency in the crowd.



We send our best wishes to those receiving attention.



???? 0-1 ????‍⬛ | #Millwall — Millwall FC (@MillwallFC) November 23, 2024

Лишь ориентировочно через 30 минут команды возобновили игру и доиграли тайм. Он завершился со счетом 1:0 в пользу "Сандерленда".

Украинец Назарий Русин не попал в заявку "черных кошек" на матч.