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Матч команды украинца в Англии прервался на 30 минут из-за ЧП среди болельщиков

Англия

На трибунах стало кому-то плохо

Матч команды украинца в Англии прервался на 30 минут из-за ЧП среди болельщиков

Фото: Сандерленд

Новина українською

В поединке 16 тура английского Чемпионшипа "Миллуолл" встречается с "Сандерлендом". Во время первого тайма матча произошло чрезвычайное событие.

На 41-й минуте встречи одному из болельщиков на трибунах понадобилась неотложная медицинская помощь. Согласно протоколу команды покинули поле.

"Мы передаем наилучшие пожелания тем, кто нуждается в помощи", - говорится в официальном обращении "Миллуолла".

Лишь ориентировочно через 30 минут команды возобновили игру и доиграли тайм. Он завершился со счетом 1:0 в пользу "Сандерленда".

Украинец Назарий Русин не попал в заявку "черных кошек" на матч.

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Миллуолл Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Міллволл в X
Опубликовал: Максим Кучер
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