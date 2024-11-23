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Матч команды украинца в Англии прервался на 30 минут из-за ЧП среди болельщиков
На трибунах стало кому-то плохо
Фото: Сандерленд
В поединке 16 тура английского Чемпионшипа "Миллуолл" встречается с "Сандерлендом". Во время первого тайма матча произошло чрезвычайное событие.
На 41-й минуте встречи одному из болельщиков на трибунах понадобилась неотложная медицинская помощь. Согласно протоколу команды покинули поле.
"Мы передаем наилучшие пожелания тем, кто нуждается в помощи", - говорится в официальном обращении "Миллуолла".
The players have left the pitch following a medical emergency in the crowd.— Millwall FC (@MillwallFC) November 23, 2024
We send our best wishes to those receiving attention.
???? 0-1 ????⬛ | #Millwall
Лишь ориентировочно через 30 минут команды возобновили игру и доиграли тайм. Он завершился со счетом 1:0 в пользу "Сандерленда".
Украинец Назарий Русин не попал в заявку "черных кошек" на матч.
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