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Юбилейная победа Арсенала в высшем дивизионе Англии. Но они не первые, кто дошёл до этой отметки

Англия

К этому событию канониры шли почти месяц

Юбилейная победа Арсенала в высшем дивизионе Англии. Но они не первые, кто дошёл до этой отметки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" в матче против "Ноттингема" добыл юбилейную победу в высшем дивизионе Англии.

Эта победа стала 2000-й для "Арсенала" в высшем дивизионе. Для этого "канонирам" понадобилось сыграть 4336 матчей, в которых "Арсенал" суммарно набрал 7096 очков.

"Арсенал" стал вторым английским клубом, покорившим эту отметку.

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Первым стал "Ливерпуль", который достиг отметки в 2000 побед 16 декабря 2021 года в матче против "Ньюкасла" (3:1). Это число совпало со 150-й победой тогдашнего тренера "мерсисайдцев" Юргена Клоппа.

У "Манчестер Юнайтед" выиграно 1910 матчей, у "Эвертона" - 1901. Победитель последних лет в АПЛ "Манчестер Сити" победил в 1597 матчах. Лондонские клубы "Тоттенхэм" и "Челси" победили в 1509 и в 1480 матчах.

Примечание: количество матчей и показателей указано включительно до 11-го тура АПЛ.

Юбилейная победа Арсенала в высшем дивизионе Англии. Но они не первые, кто дошёл до этой отметки - изображение 1

Напомним, "Арсенал" победил "Ноттингем Форест" со счётом 3:0.

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Источник:
My football Facts
Опубликовал: Владислав Прийменко
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