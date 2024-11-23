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Юбилейная победа Арсенала в высшем дивизионе Англии. Но они не первые, кто дошёл до этой отметки
К этому событию канониры шли почти месяц
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" в матче против "Ноттингема" добыл юбилейную победу в высшем дивизионе Англии.
Эта победа стала 2000-й для "Арсенала" в высшем дивизионе. Для этого "канонирам" понадобилось сыграть 4336 матчей, в которых "Арсенал" суммарно набрал 7096 очков.
"Арсенал" стал вторым английским клубом, покорившим эту отметку.
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Первым стал "Ливерпуль", который достиг отметки в 2000 побед 16 декабря 2021 года в матче против "Ньюкасла" (3:1). Это число совпало со 150-й победой тогдашнего тренера "мерсисайдцев" Юргена Клоппа.
У "Манчестер Юнайтед" выиграно 1910 матчей, у "Эвертона" - 1901. Победитель последних лет в АПЛ "Манчестер Сити" победил в 1597 матчах. Лондонские клубы "Тоттенхэм" и "Челси" победили в 1509 и в 1480 матчах.
Примечание: количество матчей и показателей указано включительно до 11-го тура АПЛ.
Напомним, "Арсенал" победил "Ноттингем Форест" со счётом 3:0.
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