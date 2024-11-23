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АПЛ. Манчестер Сити – Тоттенхэм 0:4. Классический погром на Этихаде, но есть нюанс
Команда Постекоглу просто уничтожила "горожан" в их логове
Getty Images / Global Images Ukraine
Встреча двух классных, но проблемных на данном отрезке команд, чрезвычайно интриговала. Только что Пеп Гвародиола подписал новый контракт с "Манчестер Сити" на два года и это было замечательным жестом от владельцев клуба, которые сохранили своего лучшего наставника на будущее и показали свое доверие к нему здесь и сейчас. Особенно важным этот жест был на фоне четырех проигранных матчей подряд.
Анге Постекоглу и его команда в последнее время вообще демонстрируют странные результаты. Они проваливают матчи против середняков, но показывают себя с лучшей стороны в противостояниях с топовыми соперниками. Несколько недель назад они уже обыгрывали "горожан" у себя дома в Кубке Лиги, но ответственность там была другая, основных игроков не было, поэтому это была вообще отдельная история, а что здесь?
А здесь все началось так, что было похоже на уничтожение "шпор". Очень активно взялись за дело Холанд и компания. Дважды мог забивать норвежец в начале игры и гости просто не могли сдержать этот натиск. Где-то помогала удача, а где-то - Викарио. Вот он тот импульс после подписания нового контракта Гвардиолы. Хватило того импульса на несколько минут.
Едва ли не первая хорошая атака "Тоттенхэма" завершилась голом. Началось все с ошибки Йошко Гвардиола на фланге, который проиграл борьбу Кулусевски, тот вырезал просто идеальный пас на забегание Маддисона, который убежал от Стоунза и удар с метра решил все вопросы. 0:1.
Через несколько минут снова ошибка от Гвардиола, на этот раз неточный пас на своей половине поля и перехват. Мяч довели до Сона, который выдержал паузу и отдал неожиданный пас на того же Маддисона. Джеймс классно принял и элегантно перебросил Эдерсона. 0:2.
До конца тайма мы увидели еще несколько классных атак от "шпор", чего только стоит удар от Сона, который в последний момент потянул голкипер "горожан". Герой, который мог бы спасти эту команду, сидел на трибунах с Золотым Мячом в руках. Очередное напоминание о том, насколько важным футболистом является Родри для этой команды.
Второй тайм начался активными попытками хозяев поля выровнять положение, от этого начали появляться свободные зоны позади и проводить контратаки стало еще комфортнее. Команды Постекоглу такое любят. И пока Холанд попадает в перекладины, имея свои неплохие шансы, Кулусевски начинает очередную классную атаку, протягивает мяч, отдает на Соланке, а тот отдает под удар Педро Порро, которого просто потеряли. Точный удар в дальний угол и 0:3. Это уже даже не нокдаун. На Пепа Гвардиолу было трудно смотреть в эти моменты, а камера выхватывала его достаточно часто.
В ожидании каких-то изменений все стали ждать выхода на поле Кевина Де Брюйне, которому не нашлось места в стартовом составе. Наверное, все это из-за повреждения и плавного возвращения бельгийца на поле. Дождались этого болельщики только на 74-й минуте.
Де Брюйне немного оживил игру, здесь никаких вопросов, он создал неплохой выход для Холанда, но Эрлинг сегодня забивать не собирался. Он упустил немало возможностей, среди которых были и непростые, но были и убийственные. Зато на последних минутах Грилиш обрезался в центре поля и полетела еще одна контратака, которую разогнал Вернер, именно он отдал прострел вдоль и замкнул его в пустые ворота Бреннан Джонсон. Это 0:4 и впервые с 2016 года команда Гвардиолы проигрывает с таким счетом.
Пятое поражение подряд для "Манчестер Сити" и хотя они все еще остаются на втором месте, в спину дышит целый ряд клубов, которые уже в следующем туре готовы их оттуда сбросить. Волшебный матч от Постекоглу и его подопечных. Мы не удивимся, если дальше они бездарно проиграют "Фулхэму", это будет в их стиле, но сегодня только наслаждение и комплименты. Браво.
АПЛ, 12-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" 0:4
Голы: Маддисон (13, 20), Порро (53), Джонсон (90+3)
"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Стоунз (Аке, 46), Аканджи, Гвардиол — Льюис (Грилиш, 74), Гюндоган — Фоден, Силва, Савиньо (Де Брюйне, 74) — Холанд
"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Дрегушин, Дэвис, Удоджи (Спенс, 90) — Биссума, Сарр (Бергвалл, 90) — Кулусевски, Маддисон (Вернер, 90), Сон (Джонсон, 63) — Соланке
Предупреждения: Льюис (55), Силва (78), Де Брюйне (80), Аканджи (90+2) — Биссума (1), Сарр (80)
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