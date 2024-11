Манчестер Сити повторил еще один антирекорд, который держался 14 лет

"Манчестер Сити" в вечернем матче АПЛ дома уступает "Тоттенхэму". Быстрые голы "шпор" привели к тому, что "горожане" практически повторили еще один давно забытый антирекорд.

Opta сообщает, что впервые с декабря 2010 года "Сити" проигрывал дома в рамках чемпионата Англии со счетом 0:2 до 20 минут матча. В последний раз это было в поединке против “Эвертона” – тогда цифры 0:2 на табло были установлены на 19 минуте.

20 - With just 20 minutes played against Spurs, this is the earliest Manchester City have been 2-0 down in a Premier League home game since December 2010 (19th minute v Everton). Stunned. pic.twitter.com/sjn5EcoDFE