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Манчестер Сити повторил еще один антирекорд, который держался 14 лет

Англия
Обновлено

Трудные времена для "горожан"

Манчестер Сити повторил еще один антирекорд, который держался 14 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" в вечернем матче АПЛ дома уступает "Тоттенхэму". Быстрые голы "шпор" привели к тому, что "горожане" практически повторили еще один давно забытый антирекорд.

Opta сообщает, что впервые с декабря 2010 года "Сити" проигрывал дома в рамках чемпионата Англии со счетом 0:2 до 20 минут матча. В последний раз это было в поединке против “Эвертона” – тогда цифры 0:2 на табло были установлены на 19 минуте.

Быстрый дубль оформил Мэддисон. После перерыва также быстрый гол забил еще и Порро. За несколько минут до финального свистка "Манчестер Сити" "горит" на "Этихаде" со счетом 0:3.

Также отметим, что "горожане" второй раз подряд пропускают дома трижды от "Тоттенхэма". В 14-м туре прошлого сезона в Манчестере "шпоры" также отличились три раза в воротах команды Гвардиолы.

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Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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