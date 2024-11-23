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Гвардиола впервые в карьере проиграл пять матчей подряд: громкие факты поражения Манчестер Сити от Тоттенхэма
Цифры далеко не в пользу "горожан" и испанца
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" сегодня снова переписал свою современную историю ручкой с отрицательным оттенком чернил. "Горожане" уступили пятый раз подряд во всех турнирах.
Первый матч из этой серии был против "Тоттенхэма" в гостях в рамках Кубка лиги (1:2), сегодня же подопечные Гвардиолы проиграли лондонцам дома со счетом 0:4.
Гвардиола впервые в своей тренерской карьере проиграл четыре поединка подряд. Также впервые "горожане" под его руководством проиграли с разницей минимум в четыре мяча дома, сообщает Squawka.
Более того, "Сити" стал первым клубом за 68 лет, который в статусе чемпиона Англии проиграл пять встреч подряд во всех турнирах. Последним таким "счастливчиком" был "Челси", отмечает Opta.
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5 - Manchester City are the first reigning top-flight champions to lose five games in a row in all competitions since Chelsea in March 1956. Unbelievable. pic.twitter.com/iwhPdDRoFC— OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2024
Это еще не все. Также "Тоттенхэм" завершил 52-матчевую беспроигрышную серию "Сити" на "Этихаде", если принимать во внимание основное время всех поединков.
Следующую встречу "Сити" сыграет 26 ноября против "Фейеноорда" в рамках Лиги чемпионов дома.
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