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Гвардиола впервые в карьере проиграл пять матчей подряд: громкие факты поражения Манчестер Сити от Тоттенхэма

Англия
Обновлено

Цифры далеко не в пользу "горожан" и испанца

Гвардиола впервые в карьере проиграл пять матчей подряд: громкие факты поражения Манчестер Сити от Тоттенхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" сегодня снова переписал свою современную историю ручкой с отрицательным оттенком чернил. "Горожане" уступили пятый раз подряд во всех турнирах.

Первый матч из этой серии был против "Тоттенхэма" в гостях в рамках Кубка лиги (1:2), сегодня же подопечные Гвардиолы проиграли лондонцам дома со счетом 0:4.

Гвардиола впервые в своей тренерской карьере проиграл четыре поединка подряд. Также впервые "горожане" под его руководством проиграли с разницей минимум в четыре мяча дома, сообщает Squawka.

Более того, "Сити" стал первым клубом за 68 лет, который в статусе чемпиона Англии проиграл пять встреч подряд во всех турнирах. Последним таким "счастливчиком" был "Челси", отмечает Opta.

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Это еще не все. Также "Тоттенхэм" завершил 52-матчевую беспроигрышную серию "Сити" на "Этихаде", если принимать во внимание основное время всех поединков.

Следующую встречу "Сити" сыграет 26 ноября против "Фейеноорда" в рамках Лиги чемпионов дома.

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Хосеп Гвардиола Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
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