Гвардиола впервые в карьере проиграл пять матчей подряд: громкие факты поражения Манчестер Сити от Тоттенхэма

"Манчестер Сити" сегодня снова переписал свою современную историю ручкой с отрицательным оттенком чернил. "Горожане" уступили пятый раз подряд во всех турнирах.

Первый матч из этой серии был против "Тоттенхэма" в гостях в рамках Кубка лиги (1:2), сегодня же подопечные Гвардиолы проиграли лондонцам дома со счетом 0:4.

Гвардиола впервые в своей тренерской карьере проиграл четыре поединка подряд. Также впервые "горожане" под его руководством проиграли с разницей минимум в четыре мяча дома, сообщает Squawka.

Более того, "Сити" стал первым клубом за 68 лет, который в статусе чемпиона Англии проиграл пять встреч подряд во всех турнирах. Последним таким "счастливчиком" был "Челси", отмечает Opta.

5 - Manchester City are the first reigning top-flight champions to lose five games in a row in all competitions since Chelsea in March 1956. Unbelievable. pic.twitter.com/iwhPdDRoFC