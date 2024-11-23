Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Ипсвич Таун" только что нашел свою игру и наконец начал добывать результаты, благодаря которым и выбрался из зоны вылета, хотя от нее все еще рукой подать. Именно ничья с "Лестером" и победа над "Тоттенхэмом", которая стала для них первой в новом сезоне, могут вдохновить команду на новые свершения, даже если соперником выступает только что сменивший наставника грозный "Юнайтед".

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.

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