Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Сможет ли Киран Маккенна продолжить свою хорошую серию?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ипсвич Таун" только что нашел свою игру и наконец начал добывать результаты, благодаря которым и выбрался из зоны вылета, хотя от нее все еще рукой подать. Именно ничья с "Лестером" и победа над "Тоттенхэмом", которая стала для них первой в новом сезоне, могут вдохновить команду на новые свершения, даже если соперником выступает только что сменивший наставника грозный "Юнайтед".
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер доказывают свой класс. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Динамо - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Легендарная украинская биатлонистка рассказала о самой большой проблеме в своей карьере
- Александр Зинченко может оказаться в другом европейском топ-клубе
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО