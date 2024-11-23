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Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Сможет ли Киран Маккенна продолжить свою хорошую серию?

Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Ипсвич Таун" только что нашел свою игру и наконец начал добывать результаты, благодаря которым и выбрался из зоны вылета, хотя от нее все еще рукой подать. Именно ничья с "Лестером" и победа над "Тоттенхэмом", которая стала для них первой в новом сезоне, могут вдохновить команду на новые свершения, даже если соперником выступает только что сменивший наставника грозный "Юнайтед".

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ипсвич" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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